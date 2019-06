FOTO FV, E nel negozio di sagome spunta... Rocco

A Firenze è ormai ufficialmente partita la Rocco-mania, da quando Commisso è diventato nuovo proprietario della Fiorentina. Come testimonia ad esempio la foto realizzata da FirenzeViola.it, che mostra un negozio che vende sagome di cartone, nei pressi di Ponte alla Vittoria. In vetrina ovviamente è già apparsa, e campeggia di fronte a tutte le altre, quella che ritrae il magnate italo-americano, ritratto con le mani in tasca. Ecco lo scatto.