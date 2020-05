FOTO FV, Dainelli torna al Cs, tra i baby c'è Dutu

In attesa del protocollo sugli allenamenti di gruppo, al centro sportivo viola si va verso la normalità e si va delineando quella che sarà il gruppo squadra visto che oltre al preparatore Tafani anche il resto dello staff, con Iachini e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez in testa, ormai hanno ripreso la loro attività anche se gli allenamenti sono ovviamente a livello individuale. La squadra, come detto, va completandosi con il ritorno di Agudelo e Venuti ( oltre all'arrivo di baby Dutu che appena farà le visite potrà allenarsi) che si sono allenati in mattinata (Benassi, Badelj, Cutrone, Lirola e Castrovilli tra gli altri). A questo punto manca solo Ribery ma ovviamente si aspettano risposte dal protocollo, anche se ormai mancano pochi giorni alla fine della sua quarantena obbligatoria per chi è rientrato dall'estero. E al centro sportivo c'è anche il gruppo dirigenziale che è tornato attivo al cento per cento. Oltre a Barone (fisso al telefono), Pradè e Angeloni sono tornati anche Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli, negativi come tutti ai tamponi effettuati nei giorni scorsi. I cinque lavorano anche al futuro, con tutto un settore giovanile da sistemare e i primi aggiustamenti della rosa. Oltre ai magazzinieri (che fanno i turni) al centro sportivo non può entrare nessun altro, a parte il dottor Pengue che presidia il tutto dal punto sanitario.