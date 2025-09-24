Fortini, è una serata da ricordare. E quei messaggi di Mussolini e Ghilardi

Sulle pagine odierne de La Nazione si torna a parlare dell'esordio in maglia viola di Niccolò Fortini domenica scorsa contro il Como: il classe 2006 ha dovuto giocare fuori ruolo ma non è stata una novità per lui, abituato fin da quando era un bambino a ricoprire posizioni diverse, dalla seconda punta alla mezzala. Il campo ha parlato chiaro: 84% di passaggi riusciti, 4 dribbling completati su 6 tentati, la maggior parte dei duelli vinti e un numero di cross secondo soltanto a quello ottenuto da Nico Paz. Dati che fotografano una prova concreta, tra le poche note liete di una serata mai così storta per la Fiorentina.

Niente grandi festeggiamenti, però, al fischio finale. Provato fisicamente, Fortini ha scelto la semplicità: cena con la famiglia e qualche amico fidato, rimandando il vero brindisi a momenti migliori. Ma il telefono, intanto, si è riempito di messaggi: tra i più graditi quelli arrivati dagli ex compagni a Castellammare, con Romano Floriani Mussolini e Daniele Ghilardi (quest’ultimo ex viola) in prima fila