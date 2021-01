FORMIGLI, Prima squadra decente, dopo lo stadio

Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita su La7 e tifosissimo viola, ha parlato così sulla questione stadio a La Nazione: «La ristrutturazione è una bella notizia, al Franchi sono molto legato, è un mio personale ’luogo della memoria’ legato all’infanzia. Ma se tu vuoi costruire una macchina da ricavi, perché nel calcio di oggi servono i ricavi, e uno stadio deve essere un luogo anche commerciale dove spendere una giornata oltre a vedere una partita, forse il Franchi non si presta a questa operazione. Costruire un nuovo stadio è un’impresa gigantesca, vivendo a Roma sto osservando cosa sta succedendo qua: un continuo scontro con la burocrazia. Restyling o stadio nuovo? Alle fine il tema è proprio questo. Non ho una risposta precisa. Credo che quello stadio vada ristrutturato perché è un’opera d’arte del Nervi, un patrimonio di Firenze ed è giusto che il Comune lo tuteli. La squadra? Tra una squadra che mira allo scudetto e una squadra decente ci sono tante vie di mezzo. Penso che prima sia necessario costruire una squadra decente e per raggiungere una decenza non c’è bisogno di avere uno stadio nuovo».