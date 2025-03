Firenze ci crede, ballottaggio Beltran-Gudmundsson: le ultime della Gazzetta

Firenze ci crede. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nello spazio legato a Fiorentina-Panathinaikos, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Stasera, per ribaltare la sconfitta per 3-2 dell'andata, serviranno i gol di Kean, Gudmundsson, Beltrán e, se necessario, anche Zaniolo. Uscire dalla Conference League, dopo due finali consecutive, sarebbe un duro colpo per i tifosi e per Palladino, che sta affrontando il momento più complicato della sua carriera, scrive la rosea.

Secondo Gazzetta serve un approccio offensivo. La Fiorentina dovrà segnare almeno due gol in più dei greci e servirà la versione migliore della squadra, quella vista per 25 minuti ad Atene, capace di reagire dopo un avvio difficile. Finora in Conference, esclusi i playoff, la Viola ha sempre vinto, ma ha subito sette reti, dimostrando problemi di tenuta difensiva. Anche gli attaccanti non hanno trascinato in Europa: Kean ha segnato solo alla prima del girone, poi è stato impiegato col contagocce, Gudmundsson è andato a referto solo contro il LASK Linz, Beltrán ha riaperto la gara di Atene.

Chi schierare davanti dei tre? Sicuro del posto è Moise Kean, accanto a lui uno tra Albert Gudmundsson e Lucas Beltran, con l'argentino che secondo la Gazzetta è favorito. Palladino potrebbe schierare un 3-5-2 iniziale per mantenere equilibrio, ma Gudmundsson e Beltran in campo insieme dietro a Kean restano opzioni concrete per un assetto più offensivo nel corso della gara.