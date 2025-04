Fiorentina-Zaniolo, game over. Il riscatto è matematicamente impossibile

Nicolò Zaniolo non sarà riscattato dalla Fiorentina a fine stagione. Almeno, non alle cifre e secondo l'accordo stabilito lo scorso gennaio con il Galatasaray dopo settimane di trattative: come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, non scendendo in campo né contro il Celje (per squalifica) ma neanche nell'ultimo turno di campionato contro il Parma, il classe '97 è a sole 4 presenze da almeno 30 minuti su 21 (22 in caso di finale di Conference League) partite che la Fiorentina ha disputato e disputerà dal suo arrivo a fine stagione.

Questo significa che, conti alla mano, gli servirebbero altre dieci presenze per tagliare il traguardo, cosa che è matematicamente impossibile visto che i viola giocheranno al massimo altre nove partite da qui a fine anno. Certo è che il Galatasaray ha tutto l'interesse di ritrattarne il cartellino nel caso in cui la Fiorentina, che detiene anche il diritto di riscatto, accettasse di sedersi a un tavolo. Ma la sensazione è che sia tutto molto complicato per via delle poche garanzie date dall'attaccante in questi mesi da quando è tornato in una società che gli ha permesso di crescere facendosi le ossa nelle giovanili. Lui spera ancora di potersi rendere utile alla causa. Tra poche settimane la stagione finirà, e le parti valuteranno il da farsi nell'interesse comune.