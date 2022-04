FIORENTINA-VENEZIA 1-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

18:25 - È finita! Triplice fischio dell'arbitro che certifica l'1-0 della Fiorentina sul Venezia. Vittoria importantissima nella quale la squadra viola ha guadagnato altri tre punti fondamentali nella corsa all'Europa. Termina qui anche la diretta testuale di FirenzeViola.it: come sempre vi rimandiamo alle nostre pagine per tutto il post-gara!

FINE SECONDO TEMPO

95' - Altra ammonizione: stavolta a Venuti per un fallo su Nsame. Finale di gara molto teso

93' - Adesso anche un nervoso Torreira si becca l'ammonizione per proteste dopo un intervento giudicato irregolare dall'arbitro

90' - L'arbitro concede 6 minuti di recupero

89' - Fallo a centrocampo ai danni di Torreira: giallo per il neo entrato Peretz

88' - Il Venezia invece sostituisce Busio con Peretz

86' - Altro cambio per la Fiorentina: entra Piatek ed esce Cabral

85' - Ancora a terra Torreira dopo un contrasto di gioco: l'uruguaiano esce momentaneamente con il ghiaccio sulla testa

84' - Milenkovic travolge Henry: punzione dal limite dell'area viola per il Venezia

83' - Ammonito Duncan per un intervento ai danni di Aramu

82 - Secondo DAZN, per Castrovilli si tratta di lussazione del ginocchio

80' - Ammonito anche Riccardo Sottil

78' - Doppio cambio per il Venezia: entrano Fiordilino e Nsame, escono Crnigoj e Okereke

77' - Cambio per la Fiorentina: mani sul volto per Castrovilli che non ce la fa, al suo posto entra Amrabat

76' - Venuti guadagna una punizione in zona offensiva. In precedenza, però, Castrovilli si fa male appoggiando in modo errato il piede a terra

75' - C'è a terra Torreira per qualche piccolo problema fisico, il gioco si ferma e dopo poco riparte: nulla di grave

72' - Piccolo cooling break: le squadre si avvicinano alla panchina per abbeverarsi

71' - Mentre sembrava che il Venezia stesse creando problemi nella metà campo gigliata, Nico spazza via e lancia Cabral che in contropiede tenta il cross verso Sottil ma la palla è troppo lunga e l'azione è così vanificata

70' - Scodellata di Duncan per Sottil che non riesce ad agganciare la palla che finisce sul fondo

67' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Sottil e Duncan, escono Ikoné e Maleh

66' - Occasione Biraghi! Stavolta ci ha provato il capitano viola che, accentrandosi, ha lasciato partire il destro, però troppo centrale

63' - Biraghi prova a lanciare Ikoné sulla fascia sinistra, ma la palla è lunga e il francese non può arrivarci

62' - Qualche imprecisione ora da parte della Fiorentina: si riparte da fallo laterale per il Venezia

59' - Cabral difende il pallone a centrocampo e si becca gli applausi dei tifosi viola presenti oggi al Franchi

56' - Fallo di Kiyine su Maleh: ammonito il giocatore del Venezia mentre lo staff sanitario assiste il centrocampista viola

55' - Cambio per il Venezia: entra Aramu ed esce Tessman

52' - Tiro a giro tentato da Nico, palla alta sopra la traversa di Maenpaa

49' - Maleh intercetta un cross in area del Venezia e prova a caricare il mancino, palla deviata in angolo

46' - La Fiorentina torna in campo aggressiva, applausi del pubblico ricambiati da Biraghi che si avvicina alla bandierina per battere un calcio d'angolo

45' - Si riparte! Cambio per il Venezia: entra Kiyine per Johnsen

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

44' - Occasione per Castrovilli! Nico mette in mezzo per Castrovilli che di testa prova a deviare in porta ma trova i guantoni di Maenpaa e, comunque, si trovava in posizione di fuorigioco

43' - Okereke prova a far ripartire il Venezia in contropiede sforbiciando per Johnsen ma la sfera finisce sul fondo

40' - Percussione offensiva dei viola nella metà campo avversaria: passaggio filtrante in area di Gonzalez che non viene sfruttato da nessuno e finisce tra le braccia di Maenpaa

37' - Punizione battuta da Castrovilli la cui traiettoria, diretta in porta, viene deviata da Cabral

35' - Fallo di Okereke ai danni di Biraghi al limite dell'area veneta: giallo per il giocatore avversario

33' - Continua il giro palla della Fiorentina a partire dalla difesa: possesso palla anche oggi in netto favore della squadra di Italiano

30' - GOOOOOOOOLLLLLLL DELLA FIORENTINAAAAAAAAAA!!!!!! TORREIRAAAAAA!!!!!!!! Punizione di Biraghi intercettata in area da Igor che ha rimesso dentro per Cabral sulla cui conclusione è intervenuto bene il portiere Maenpaa il quale, però, nulla ha potuto sul tap-in di tacco di Torreira!! È 1-0 per i viola

29' - Altro fallo su un imprendibile Nico Gonzalez, stavolta commesso da Haps che viene ammonito

26' - Fallo di Okereke a centrocampo su Nico Gonzalez che resta a terra e necessita dell'aiuto dello staff sanitario

23' - Nico imbuca per Cabral il quale tenta la rovesciata, che però finisce alta: tutto si può dire, tranne che la Fiorentina non stia facendo vedere del gran calcio al Franchi

21' - Occasione per Cabral! Il brasiliano recupera palla ed entra in area avversaria, poi, braccato dai difensori del Venezia, a tu per tu col portiere prova il mancino di precisione ma trova i guantoni di Maenpaa

19' - Intervento di Torreira su Crnigoj reputato irregolare dall'arbitro tra le proteste dell'intero stadio. Punizione per il Venezia

17' - Un minuto di fuoco della Fiorentina in area di rigore del Venezia: è successo di tutto, tra cui un palo di Ikoné dopo una serie di scambi al bacio, ma anche un contrasto di gioco sul quale alcuni giocatori viola hanno reclamato il calcio di rigore invano

15' - Cabral sbaglia il passaggio di ritorno per Maleh, palla in fallo laterale

13' - Applausi da tutto lo stadio: è il 13esimo minuto, quello del capitano Davide Astori

12' - La Fiorentina gestisce palla in difesa e cerca gli spazi per far male al Venezia che, finora, si è visto poco o nulla

10' - Bella iniziativa di Ikoné che da centrocampo parte palla al piede e supera tre difensori avversari: gli manca il guizzo finale in area ma lo stadio applaude il francese

7' - Buon giro palla della Fiorentina al limite dell'area avversaria: velo di Ikoné per Cabral che tenta il tiro ma finisce alto

5' - Gran bel dribbling di Nico che prova a liberarsi sulla destra, senza però riuscire ad accentrarsi

4' - Mateju prova a impensierire Terracciano con un tifo/cross dalla destra: nulla di fatto, con la palla che finisce alta sopra la traversa

2' - Fallo di Cabral in attacco: viola molto aggressivi in questi primi minuti di gara

0' - Ha inizio la partita, primo tocco affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

16:28 - Mentre al Franchi risuona l'inno Viola che entrano in campo le squadre: Fiorentina in divisa viola, Venezia in tenuta bianca da trasferta

16:25 - "Chi non salta bianconero è" canta la Curva Fiesole, già proiettata alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì

16:20 - Di seguito vi riproponiamo le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Maleh, Gonzalez, Cabral, Ikoné.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crngoj, Busio, Tessmann, Johnsen, Henry, Okereke.

16:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Venezia, match valido per il 33° turno di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16:30