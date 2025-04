Fiorentina, Spring Pack per le gare casalinghe con Empoli e Bologna: ecco la promozione

vedi letture

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato per l'acquisto dei biglietti per le prossime due gare casalinghe con Empoli e Bologna. Sarà possibile acquistare in un unico pacchetto: ecco come.

"Acquista ora e risparmia con lo SPRING PACK - PACK 2 GARE 2024/25; assicurati il tuo posto ad un prezzo vantaggioso, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, per le ultime due gare casalinghe di campionato Serie A Enilive 2024/25 della Fiorentina.

PARTITE COMPRESE NEL PACK

- ACF FIORENTINA vs EMPOLI FC – domenica 27/04/2025 ore 15:00*

- ACF FIORENTINA vs BOLOGNA FC – domenica 18/05/2025 ore 15:00*

*Le date e orari delle gare sono ancora da definire

Lo SPRING PACK - PACK 2 GARE 2024/25 sarà disponibile dalle ore 15:00 di venerdì 11/04/2025 fino al giorno gara di ACF Fiorentina vs Empoli FC fino ad esaurimento posti disponibili in acquisto con pack.

E’ riservato ai titolari di InViola Premium/Gold Card in corso di validità con possibilità di abbinare ad un Intero anche un Under 14 (nati da 01/01/2011) in tutti i settori disponibili con la tariffa dedicata ai bambini.

Chi non fosse in possesso della card può richiederla o rinnovarla QUI. La tessera sarà subito attiva per l’acquisto del pack.

*Lo SPRING PACK ha una disponibilità limitata, non è cedibile né rivendibile.

