Dagli inviati Fiorentina-Roma 1-0, Kean stappa la sua stagione con un gol meraviglioso!

Moise Kean sblocca la sua stagione e lo fa nel modo migliore possibile! Il centravanti della Fiorentina viene servito in profondità da Nicolussi Caviglia, in un momento in cui la Roma era assai scoperta e si è trovato all'uno contro uno con un centrale giallorosso: sterzata e destro all'incrocio dal limite dell'area, una rete bellissima che vale l'1-0 momentaneo.