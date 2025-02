Fiorentina rivoluzionata dal mercato, ma nel recupero con l'Inter nuovi acquisti out

vedi letture

La Fiorentina è molto attiva sul mercato in queste ore. Tra entrate ed uscite la squadra cambierà volto in maniera significativa e il confronto tra chi ha lasciato o lascerà la Fiorentina e tra chi arriva sia a favore della rosa con cui lavorerà Palladino dal 4 febbraio. O forse sarebbe meglio dire dal 7 febbraio visto che per il recupero con l'Inter di giovedì 6 (ore 20.45 al Franchi) i nuovi acquisti non potranno essere schierati. Per regolamento infatti nei recuperi delle gare sospese (che riprendono dal punto e dal minuto -in questo caso dal 17' -dell'interruzione secondo quanto scritto dall'arbitro nel referto) dopo che sono iniziate possono essere utilizzati giocatori che erano tesserati in quella data, ossia il 1° dicembre.

I nuovi acquisti dunque, Valentini, Pablo Marì e Folorunsho per ora oltre ai due-tre attesi ancora, assisteranno dalla tribuna. Rispetto a quella gara inoltre non ci sarà ovviamente Edoardo Bove (se non come componente dello staff) che in quell'occasione si sentì male provocando proprio la sospensione della partita per i soccorsi ed ormai, dopo l'impianto del bypass, senza abilità sportiva per giocare in Italia. Ed ovviamente non ci saranno neanche i giocatori ceduti in questa sessione, Quarta, Kayode e Ikoné per ora, oltre Biraghi, Kouame e forse Richardson e Comuzzo (Valentini non potrebbe comunque giocare indipendentemente dal passaggio al Verona). Insomma un bel problema per Palladino mettere in campo 11 giocatori se non dovessero recuperare Cataldi e Colpani. L'unica consolazione è che non c'erano squalificati.