Fiorentina-Parma, in campo i migliori. Davanti tornano Kean e Gudmundsson

Giovedì la Fiorentina ha battuto nell'andata dei quarti di finale di Conference League, non senza soffrire più del dovuto, gli Sloveni del Celje. Una sofferenza forse legata anche alle difficoltà di una squadra rivoluzionata negli undici titolari rispetto alle ultime uscite, con Moreno esterno a destra, Folorunsho largo a sinistra e davanti la coppia inedita Zaniolo-Beltran. Turn over chiaramente, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, legato all'impegno di campionato che attende domani la Fiorentina (contro il Parma al Franchi).

Anche se non sarà facile viste le tante squadre coinvolte i viola non possono fallire l'obiettivo europeo, qualificarsi ad una competizione Uefa alla prossima stagione è troppo importante. Ecco perché domani al Franchi contro il Parma Palladino schiererà in campo i migliori a sua disposizione. Davanti tornerà la coppia titolare Kean-Gudmundsson, una coppia da 23 gol totali, 17 dell'ex Juventus e 6 dell'islandese.