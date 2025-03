Fiorentina-Panathinaikos 2-0, prima Mandragora poi Gudmundsson: al 45' viola in vantaggio nel doppio confronto

Un'ottima Fiorentina sta vincendo per 2-0 contro il Panathinaikos in questo ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Prima rete di Mandragora che insacca il pallone alle spalle di Dragowski con un gran sinistro da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol del 2-0 invece lo ha realizzato Gudmundsson, al suo secondo centro consecutivo dopo quello di Napoli, dopo un recupero alto di Ranieri che ha sfruttato un errore in fase di costruzione di Vagiannidis. Nel corso di questi primi 45 minuti un ispirato Mandragora ha sfiorato la doppietta personale intorno al 20' su assist di Fagioli.

Vicini al gol anche Cataldi, su punizione, e Kean, prima di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi nel finale su assist di Gudmundsson. Per il Panathinaikos, che ha alzato il suo baricentro solo negli ultimi 15 minuti di match, una sola occasione con Tete. Il brasiliano ha calciato a giro da fuori area senza però trovare lo specchio della porta difesa da De Gea.