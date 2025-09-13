Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 1-3, la Viola ci prova: due ghiotte chances con Piccoli e Gosens

Fiorentina-Napoli 1-3, la Viola ci prova: due ghiotte chances con Piccoli e Gosens
Oggi alle 22:34Primo Piano
di Ludovico Mauro

Per la prima volta dal fischio d'inizio, si respira il clima di partita vera al Franchi: il gol di Ranieri ha dato una scossa ai ragazzi di Pioli, che poco dopo hanno sfiorato il secondo prima con Piccoli, che si è divorato un'occasione clamorosa davanti a Milinkovic-Savic, e poi con Gosens, che di testa ha messo a lato di poco.

Successivamente, all'86', entra e fa il suo debutto in maglia viola Tariq Lamptey, al posto di Pietro Comuzzo.