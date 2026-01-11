Dagli inviati
Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku in area lascia partire un gran destro e pareggia
Pareggio del Milan al 90': imbucata in area di rigore per Nkunku, Dodo si addormenta a destra, sale in ritardo e tiene nettamente in gioco l'ex Lipsia, che scarica di prima un destro potentissimo alle spalle di De Gea. 1-1 sul finale, segnalati sette minuti di recupero.
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
3 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
