Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku in area lascia partire un gran destro e pareggia

Pareggio del Milan al 90': imbucata in area di rigore per Nkunku, Dodo si addormenta a destra, sale in ritardo e tiene nettamente in gioco l'ex Lipsia, che scarica di prima un destro potentissimo alle spalle di De Gea. 1-1 sul finale, segnalati sette minuti di recupero.