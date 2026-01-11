Dagli inviati

Fiorentina-Milan 1-0, debutta Brescianini e segna Comuzzo: viola avanti!FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:32Primo Piano
di Ludovico Mauro

Passa in vantaggio la Fiorentina! Al 65', subito dopo l'ingresso di Brescianini (al debutto in maglia viola), Gudmundsson batte un calcio d'angolo da sinistra che trova il difensore a centro area: il classe 2005 spizza di testa e beffa Maignan sul secondo palo. Viola avanti sul Milan!