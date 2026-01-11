Dagli inviati

Fiorentina-Milan 0-0, parapiglia davanti alla panchina viola: espulso Vanoli

Fiorentina-Milan 0-0, parapiglia davanti alla panchina viola: espulso VanoliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:50Primo Piano
di Ludovico Mauro

Clima rovente sul finale di primo tempo. Dopo una serie di falli, davanti alla panchina della Fiorentina si accendono veementi proteste da parte per una punizione fischiata al Milan: l'arbitro, fischiatissimo finora per una serie di decisioni, estrae il rosso sia per Paolo Vanoli che per un membro del suo staff tecnico.