Fiorentina-Juventus, la sfida degli affari l'hanno già vinta i viola

Se quella sul terreno di gioco andrà in scena allo stadio Artemio Franchi oggi pomeriggio alle 18:00, la sfida degli affari tra Fiorentina e Juventus l'ha già vinta, ribaltando ogni pronostico, il club di Rocco Commisso. Sì perché in estate Moise Kean era stato accolto con scetticismo sulle rive dell'Arno mentre la Juventus acquistava per l'ennesima volta nelle ultime stagioni il miglior giocatore della rosa della Fiorentina, Nico Gonzalez. I dirigenti bianconeri credevano di aver fatto l'affare, uno degli esterni migliori della Serie A e il bomber del futuro, Dusan Vlahovic, in cambio di un attaccante reduce da zero gol nell'ultima stagione. E invece il campo ha ribaltato ogni pronostico.

Kean a Firenze è rinato ed ha già segnato 20 gol stagionali. Dall'altra parte invece, come riportato dal quotidiano La Nazione, Nico Gonzalez ha sofferto dei suoi soliti problemi muscolari segnando appena 3 gol tra tutte le competizioni. Non se la passa certo meglio Vlahovic che, con una trattativa per il rinnovo tutt'altro che scontata, è sceso nelle gerarchie dopo l'arrivo di Kolo Muani.