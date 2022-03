FIORENTINA-JUVENTUS 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.57 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.55 - Una partita dominata dalla Fiorentina finisce nel peggiore dei modi. Un autogol di Venuti manda all'inferno la Fiorentina che viene punito probabilmente alla seconda occasione del match. Semifinale ora tutta in salita.

90' +2' - FINISCE QUI. Vittoria della Juventus in maniera davvero rocambolesca.

90' +1' - Incredibile. Cuadrdo crossa potente, la palla finisce sul petto a Venuti che infila il pallone nella propria porta. Juventus in vantaggio allo scadere.

90' +1' - AUTOGOL DI VENUTI.

90' - Giallo per Torreira che trattiene Arthur.

89' - Ancora Sottil, ancora in curva. Questa volta da dentro l'area con il mancino.

87' - Sottil si libera per il destro a girare ma spara in curva. Minuti finali tesissimi al Franchi.

83' - Cambi nella Fiorentina: escono Castrovilli e Ikoné, entrano Duncan e Nico Gonzalez.

79' - Giallo per De Sciglio, saltato secco da Ikoné e costretto a trattenerlo vistosamente.

78' - Cuadrado! Castrovilli perde un brutto pallone e Vlahovic lo serve in area: tiro da posizione defilata che termina sull'esterno della rete.

77' - Juventus che adesso sta tenendo più palla. La Viola pare un po' sulle gambe.

74' - Morata spizza di testa il corner ma spedisce fuori. Palla a Terracciano.

73' - Batte la punizione Cuadrado, che tocca la barriera. Palla in corner.

72' - Altro giallo, questa volta per Milenkovic che stende Morata. Occasione molto pericolosa per la Juventus da punizione.

71' - Giallo a Bonaventura che trattiene leggermente Cuadrado. Il colombiano si lascia cadere vistosamente e l'arbitro ammonisce il viola.

68' - Tiro-cross di Sottil che per poco non arriva a Cabral. Si salva la Juventus.

65' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Piatek e Saponara, dentro Cabral e Sottil

64' - Venuti! Occasione prolungata per la Fiorentina che si conclude con la conclusione del terzino, fuori.

61' - Piatek e Saponara un po' in difficoltà quando si scavalla l'ora di gioco.

59' - Cambio nella Juventus: entra Morata per Kean.

58' - Biraghi calcia sul palo del portiere. Attento Perin che respinge.

57' - Giallo a Pellegrini che stende Castrovilli dopo un pericoloso contropiede viola.

56' - Terracciano salva su Vlahovic! Pallonetto da distanza ravvicinata dopo aver retto corpo a corpo con Igor che il portiere respinge con i pugni, il Franchi tira un sospiro di sollievo.

55' - Castrovilli di testa prova la torsione, ma colpisce debolmente. Para ancora facilmente Perin.

53' - Ancora Ikoné pericoloso, stavolta con un tiro dalla distanza facile preda di Perin.

49' - Tacco sbagliato da Vlahovic che viene ricoperto di fischi.

47' - Palo di Ikoné! Torreira illumina con una palla magnifica, Ikoné fa tutto bene e calcia con il mancino: solo il palo gli nega la gioia del gol!

45' - SI RIPARTE CON UN CAMBIO PER PARTE! Nella Fiorentina entra Venuti al posto di Odriozola, nella Juventus Cuadrado al posto di Aké.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Nettamente meglio la Fiorentina, ma squadre sul punteggio di 0-0.

45' +1' - Per ora prosegue Odriozola. A fine primo tempo si valuterà il cambio o meno.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Odriozola, che si teneva il ginocchio da inizio gara, crolla a terra dolorante dopo una botta. Difficile riesca a continuare il terzino spagnolo.

42' - Primo tiro di Vlahovic da lontanissimo. Palla deviata, facile preda di Terracciano. Ma è anche il primo tiro della Juventus.

40' - Torreira viene fermato per un soffio in area su una sterzata che l'avrebbe lasciato a tu per tu con Perin.

39' - Qualche minuto di possesso palla della Juventus. È una gara che si gioca sui nervi.

36' - Torreira! Servito da Saponara dopo un probabile tocco di mano, l'uruguagio tira dal limite dell'area e manca di pochissimo la porta.

32' - Botta presa da Kean dopo aver atterrato Milenkovic. L'attaccante resta a terra qualche secondo, poi si riparte.

30' - Juventus inesistente in questa prima mezzora, anche se alla Fiorentina manca il colpo vincente.

26' - Ikoné! Parte palla al piede in contropiede e in area calcia con il destro: palla fuori di un soffio!

24' - Biraghi calcia alto! Conclusione debole che termina fuori non di molto, anche se Perin era sulla traiettoria.

22' - Gomitata di Locatelli a Torreira al limite dell'area. Punizione ottima per la Fiorentina.

18' - Occasione Fiorentina! Ikoné salta secco De Sciglio e mette in area, Saponara calcia ma il pallone viene respinto e Bonaventura tira al volo. Para centrale Perin.

15' - Bonaventura! Non sfrutta un regalo di Perin che gli regala palla in impostazione: il centrocampista calcia di prima ma colpisce malissimo e spedisce in curva con la porta sguarnita!

13' - Ancora un tiro dalla distanza della Fiorentina, stavolta da parte di Biraghi. Pallone deviato che arriva a Perin.

10' - Per fortuna della Fiorentina Rabiot non vede Vlahovic lanciato tutto solo a centrocampo sul corner. Il bianconero perde il tempo e poi anche la palla.

9' - Punizione calciata direttamente in porta da Torreira. Kean respinge di testa.

8' - Bella giocata ancora di Saponara, che sulla sinistra recupera palla e salta Danilo, che lo trattiene vistosamente. Punizione per la Fiorentina da buona posizione.

7' - Prima conclusione del match da parte di Saponara, che dalla distanza carica il destro e calcia: tiro centrale, blocca Perin.

5' - Primi cinque minuti andati senza occasioni. Le due squadre provano a ragionare ma la pressione è molto alta.

3' - Subito clima caldissimo anche in campo. Torreira ringhia su Arthur che commette fallo a centrocampo.

0' - VIA, SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Juventus in completo bianco. Fiorentina in viola.

20.58 - Coreografia da urlo da parte della Fiesole che dissimula l'inferno dantesco con le fiamme e il volto del Sommo Poeta. La scritta: "Fiorentina, per lo 'nferno il tuo nome si spande" è da brividi.

20.55 - Clima infuocato al Franchi, dove i 10mila fischietti risuonano nello stadio e l'ambiente è elettrico. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita ad alta tensione.

Il momento è arrivato. Fiorentina-Juventus è pronta a prendere il via e lo farà in un Artemio Franchi infuocato, desideroso di vivere di nuovo una notte come non accadeva da tempo. Davanti il grande nemico Dusan Vlahovic su cui saranno puntati gli occhi puntati di tutto il mondo. L'obiettivo è chiaro: mettere un'ipoteca sul passaggio del turno il prossimo 20 aprile a Torino. Italiano e la Fiorentina sono pronti anche se vengono da una dolorosa sconfitta a Sassuolo e all'ultimo ha avuto qualche problema anche Nico Gonzalez. Tutto comunque è apparecchiato per uno spettacolo: restate con FirenzeViola.it che come di consueto ve lo racconterà.

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Igor, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Ikoné.

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot Pellegrini; Vlahovic, Kean.