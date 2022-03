FIORENTINA-HELLAS 1-1, Rivivi il LIVE su FV!

FINE SECONDO TEMPO

90' - L'arbitro Manganiello concede 3 minuti di recupero

86' - Sostituzione per l'Hellas Verona: Faraoni acciaccato lascia spazio a Sutalo

85' - Ammonito il tecnico viola Vincenzo Italiano per proteste dopo un fallo non fischiato ai danni di Duncan al limite dell'area del Verona

83' - Scintille tra Nico Gonzalez e Faraoni dopo un fallo dell'attaccante viola ai danni del difensore dell'Hellas Verona in area ospite. Manganiello placa subito gli animi e richiama verbalmente entrambi

81' - Ammonito Bessa che è entrato irregolarmente su Castrovilli

78' - Fallo di Ilic del Verona a centrocampo ai danni di Nico Gonzalez

75' - La Fiorentina sostituisce Torreira con Amrabat

73' - Callejon calcia potente la punizione: Montipò ribatte e poi la difesa dell'Hellas spazza via

72' - Punizione in favore della Fiorentina dal limite dell'area avversaria per un fallo commesso da Ceccherini su Castrovilli

70' - Anche la Fiorentina sceglie di cambiare: entra Nico Gonzalez al posto di Piatek

68' - Cambio per il Verona: dentro Bessa, esce Lasagna

66' - Adesso più Fiorentina che Hellas Verona, le azioni offensive vengono tutte dalla squadra di Italiano che però non, almeno per adesso, non riesce a concretizzare

63' - Torreira di nuovo pericoloso! Sottil si smarca sulla sinistra e crossa basso in area: spunta Torreira che manca ancora di pochissimo la porta

58' - Ancora i viola all'attacco: Biraghi mette il traversone per Piatek che devia verso il primo palo mancando di poco lo specchio

57' - Grande occasione per la Fiorentina! Callejon crossa per Torreira che davanti a Montipò gira alto sopra la traversa mangiandosi, così, il gol del vantaggio

55' - Giallo per il Cholito Simeone dopo un fallo commesso ai danni di Castrovilli

54' - Fallo di Duncan su Ceccherini a centrocampo: punizione per il Verona

52' - Venuti scongiura un'azione potenzialmente molto pericolosa del Verona, sulla sinistra. Calcio d'angolo per i gialloblù

49' - Occasione per Torreira! L'uruguaiano recupera palla e scarica su Biraghi che tenta il traversone proprio sullo stesso centrocampista che di poco non devia in rete

48' - La Fiorentina prova a farsi vedere in avanti con due cross, prima di Callejon e poi di Sottil, finiti a vuoto

47' - Azione offensiva del Verona che prova l'imbucata nell'area di rigore della Fiorentina, ma il pallone finisce sul fondo

45' - Si ricomincia: per la Fiorentina fuori Saponara, Ikoné e Maleh, per Sottil, Callejon e Duncan

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

41' - Fallo di Maleh su Lazovic dopo un contropiede di Saponara andato a vuoto. Punizione, dunque, per il Verona

39' - Occasione per l'Hellas! Ci prova Lasagna con un piazzato a tu per tu con Terracciano, che però si fa trovare pronto e devia in calcio d'angolo salvando letteralmente la Fiorentina

36' - Gunter entra duro su Saponara a centrocampo: giallo per il difensore dell'Hellas Verona

31' - In Curva Fiesole spunta uno striscione di solidarietà nei confronti di Venuti dopo l'autogol contro la Juventus di mercoledì. "Forza Lollo siamo con te!", recita

30' - Percussione offensiva dei viola: cross di Biraghi che però viene respinto dalla difesa avversaria

25' - Brividi per la Fiorentina! Doppio tentativo di Caprari dalla sinistra: sul secondo si immola Simeone che sfiora solo il pallone e per poco non segna il 2-1

23' - Lancio di Torreira sulla destra per Ikoné che prova ad agganciare ma si incespica sul pallone

22' - Adesso un po' di confusione, entrambe le squadre provano a cercare spazi

19' - GOL DI CAPRARI! L'Hellas Verona ristabilisce la parità dagli undici metri: 1-1

18' - Rigore per l'Hellas Verona! Fallo di Milenkovic su Lasagna

16' - Adesso qualche sbavatura di troppo da parte della Fiorentina a centrocampo

13' - Partono gli applausi per Davide Astori da tutto lo stadio: è il suo minuto

12' - Adesso il Verona prova a rianimarsi costruendo il gioco dalla difesa

9' - GOOOOOOLLLLLLLLLL!!!! PIATEEEEEK!!!!!! È 1-0 per la Fiorentina!! Tiro di Ikoné dal limite dell'area murato da Gunter, sulla cui respinta si è fatto trovare pronto Piatek con una girata!

6' - La Fiorentina prova lo spunto offensivo sulla fascia con un inserimento di Castrovilli che però non riesce a tenere in campo il pallone

4' - Gioco fermo per un contrasto nella metà campo gigliata. Si riparte da punizione per la Fiorentina

2' - Il Verona attacca, Simeone viene pescato in posizione di fuorigioco

0' - Inizia la sfida!

INIZIO PRIMO TEMPO

14:59 - Mentre inizia l'inno della Fiorentina, in curva Fiesole viene mostrato uno striscione in memoria di Davide Astori, a quattro anni dalla sua scomparsa, con i simboli dei quattro quartieri storici e al centro la scritta "DA13"

14:50 - Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori delle due squadre.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Saponara. Allenatore: Italiano.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Simeone, Lasagna. Allenatore: Tudor.

14:45 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Hellas Verona, gara di campionato valida per la 28^ giornata il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15:00