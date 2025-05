Fiorentina, grande con le grandi, piccola con le piccole: è l'anno dei rimpianti

vedi letture

Il Corriere Fiorentino analizza l'andamento della Fiorentina in campionato. Una stagione altalenante e ricca di contraddizioni spiegabile forse solo attraverso i numeri, in particolare il numero 26. La Fiorentina contro l'Udinese si giocherà, anche in virtù del risultato della Lazio, o la quarta qualificazione alla Conference League o, più probabile, il primo anno senza coppe dal 2021-2022. Situazione spiegabile appunto con il numero 26. Perché 26 sono esattamente i punti fatti dai viola sia contro le altre 8 squadre in lotta per Europa o scudetto, sia contro le 8 formazioni in lotta per non retrocedere o neopromosse. 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte contro le cosiddette big e 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte contro le cosiddette piccole del campionato.

Il totale fa 52 punti, gli altri 10 la Fiorentina, in attesa del match di Udine, li ha ottenuti contro Genoa (6) e Torino (4). Contro le squadre più forti della Serie A la Fiorentina ha mantenuto la stessa velocità (13 punti nel girone d’andata, altrettanti nel ritorno) mentre contro le altre realtà prese in esame, le neopromosse e le 5 squadre in lotta per non retrocedere, dopo i 16 punti ottenuti nella prima parte, lo score è crollato con appena 10 punti raccolti nelle otto gare disputate nel 2025. Insomma 26 punti contro le big e contro le piccole sono la fotografia di un campionato all'insegna del rimpianto.