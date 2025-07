FirenzeViola Fiorentina Femminile, verso la nuova stagione: arrivi, partenze e novità

La Fiorentina Femminile si avvia verso la fine della prima settimana di ritiro al Viola Park, punto di riferimento quest'anno per tutte le squadre (prima squadra maschile, prima femminile e Primavera maschile) che si ritrovano appunto insieme e infatti sono state presentate tutte lunedì durante il Viola Carpet. Assenti giustificate le giocatrici impegnate all'Europeo con Emma Severini che martedì sfiderà la storia nella semifinale con l'Inghilterra; rivedremo tutte a Firenze dopo le meritate vacanze. Le ragazze viola inizieranno la stagione ufficialmente il 24 agosto contro il Como mentre la prima amichevole fissata per ora è quella con il Milan il 10 agosto alle 18 al CPO di Tirrenia.

Lo staff

La novità più evidente è il nuovo allenatore, Pinones Arce, cileno ma che allenava in Svezia, con il suo vice Samuel Fagerholm, una ventata di aria fresca come metodologia di lavoro che non può far che bene ad una squadra che è stata sempre ad un passo da grandi traguardi in questi anni senza però riuscire a centrarli. Con loro (che puntano molto sul gruppo) lavoreranno collaboratori già in società, come Stefano Busso e il preparatore atletico Giovanni De Gennaio, insieme al preparatore dei portieri Nicola Melani e il match analyst Federico Di Rocco che erano però in Primavera.

Gli addi

Rivoluzionata anche la rosa con i mancati rinnovi di due pezzi da novanta come la Georgieva e soprattutto Veronica Boquete che in questi anni è stato un pilastro della squadra prima della Panico poi di Sebastian De La Fuente. Cedute anche Erzen alla Ternana, la Giacobbo al Genoa dell'ex tecnico e Monnecchi in prestito alla Lazio appunto. La Durante invece è tornata all'Inter (poi passata alla Lazio), mentre Ballisanger aveva già salutato alla fine della stagione regolamentare.

Rinnovi e acquisti

La Fiorentina però guarda avanti e intanto ha rinnovato il contratto ad alcune giocatrici come la Bonfantini, la Bettineschi, la Pastrenge e la Bartalini con quest'ultime due girate in prestito alla Ternana. Poi ci sono 5 nuovi acquisti: Lina Hurtig attaccante svedese che arriva dall'Arsenal, Ilse Van der Zanden difensore olandese che arriva dal Twente, ⁠il portiere serbo proveniente dalla Lazio Sara Cetinja, il difensore norvegese proveniente dal Kvinner Oda Johansen e il difensore italiano proveniente dal Sassuolo Benedetta Orsi. Infine le due primavera aggregate quest’anno in prima squadra sono Siria Mailia e Maya Cherubini.