Fiorentina-Empoli, Palladino: "Per noi ora sono tutte finali. Fagioli con un po' di influenza"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole prima dell'Empoli: "Siamo partiti dall'8 luglio, è stata una stagione bella con tanta difficoltà e tante partite. Siamo quasi arrivati alla fine, i ragazzi sono arrivati a questo punto dove si possono giocare un posto in Europa e poi la semifinale di Conference League. Adesso sono tutte finali per noi, ce la vogliamo giocare".

Beltran e Gudmundsson? "Per le assenze ci dispiace, non sono infortuni. Una per una situazione familiare mentre Dodo ha avuto un problema non calcistico e preventivabile. Oggi giocheremo anche per loro. Chi andrà in campo sono sicuro che farà una grande prestazione. Sia Beltran che Gud hanno fatto bene a Cagliari, anche Zaniolo quando è entrato ha fatto bene. Sono sicuro che faranno una grande partita".

Derby? "Sì, è pur sempre un derby. Sono gare particolari. Noi sappiamo che è una gara d'intensità e di duelli. Si giocherà uomo a uomo, ci aspettiamo una partita complicata. Sia noi che loro vogliamo fare punti, gli episodi faranno la differenza".

Adli come sta? "Oggi ho preferito lui perché sta dando continuità di lavoro. Fagioli ha avuto un po' di influenza in questi giorni, quindi ho preferito lui".