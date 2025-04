Dagli inviati Fiorentina-Empoli 1-0, dorme la difesa azzurra, Adli si infila e sblocca la gara

Passa in vantaggio la Fiorentina al sesto minuto! Una prateria lasciata sguarnita dalla colpevole difesa dell'Empoli consente a Gudmundsson un semplice filtrante per Adli, che si ritrova un'autostrada da percorrere in direzione della porta. A tu per tu con Vasquez, l'ex Milan dimostra tutta la lucidità del mondo e fredda il portiere con un destro in diagonale.