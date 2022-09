FIORENTINA, Domani allenamento a Coverciano

Finirà domani il mini-break per la Fiorentina: a quattro giorni dalla vittoria contro il Verona, per i calciatori viola non convocati in nazionale si tornerà infatti in campo agli ordini di Vincenzo Italiano per preparare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, in programma domenica 2 ottobre. Una seduta, quella di domani, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si terrà a Coverciano e non al Centro Sportivo Davide Astori, dove sono previsti alcuni lavori di manutenzione. Italiano ed i suoi si alleneranno quindi, come spesso accade, al centro federale.