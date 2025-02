Fiorentina-Como, Pradè: "Oggi brutti, sconfitta meritata: abbiamo giocato 7 minuti"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita, dopo la sconfitta contro il Como. Queste le sue parole: "Siamo stati brutti, sconfitta meritatissima. Complimenti al Como, hanno fatto una grande gara, meglio di noi, con più fame. Spero solo sia un incidente di percorso, perché ci può stare. Però dopo le ultime prestazioni non avevamo questa situazione. Adesso dobbiamo mettere alle spalle questa sconfitta, lavorare e pensare alla prossima. Dobbiamo analizzare attentamente questo ko, oggi abbiamo giocato 7 minuti del primo tempo e basta. Poi hanno giocato solo loro".

Cosa è mancato? "E' mancato determinazione. Loro sono stati più ordinati e aggressivi, non siamo stati capaci di vincere un duello o una seconda palla. Nel secondo tempo siamo rientrati con un'altra verve, ma la prodezza di Nico Paz ci ha tagliato un po' le gambe. Da lì non c'è stato più match, la gara è finita lì. Ora bisogna ripartire, non vogliamo fare un campionato anonimo. Anche il mercato ha dimostrato che noi siamo ambizioni, vogliamo fare un gran girone di ritorno. Abbiamo anche la Conference e dobbiamo partire pensando di essere una grande squadra e una grande società".

Più arrabbiato che deluso? "No, sono più deluso che arrabbiato. Cerco però di analizzarla in maniera serena riprendendo le parole del mister nel post partita, che sono le stesse che ho detto io".