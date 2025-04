Fiorentina-Celje 2-2, "Avanti col brivido" è il titolo del Corriere Fiorentino

"Avanti in coppa come previsto, ma quanta fatica. La Fiorentina stacca il biglietto per la semifinale — la decima della sua storia europea, di cui una in Coppa Campioni, 3 in Coppa della Coppe, 3 nella Uefa-Europa League e altre 3 consecutive in Conference — e punta dritto verso Siviglia, dove il primo maggio ci sarà il Betis ad attenderla, in quello che (almeno sulla carta) ha tutta l’aria di essere l’incrocio più difficile e intrigante di questo triennio viola in Conference League". Si aprono così le pagine del Corriere Fiorentino dedicate ai temi di casa Fiorentina. Pagine che raccontano di una Fiorentina che nel finale ha fatto festa per il risultato raggiunto dopo aver eliminato, non senza difficoltà, il piccolo Celje. Alla migliore versione possibile della Fiorentina ci è voluto più del previsto per avere la meglio degli sloveni che addirittura a metà ripresa avevano pareggiato i conti nel doppio confronto.

L'uno-due sloveno firmato Matko e Nemanic scuote definitivamente i viola. 60 secondi dopo il raddoppio degli uomini di Riera infatti Kean, ben servito sulla linea del fuorigioco da Mandragora, rimette il match in parità. Nel finale i viola vanno in rete altre due volte ma in entrambe le occasioni il Var ferma tutto per offside. Dopo un finale in apnea alla fine i gigliati staccano il pass per le semifinali. Contro betis e, nel caso, probabilmente Chelsea però servirà qualcosa in più.