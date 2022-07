FIO-TRE, Ecco i migliori viola del pomeriggio

Questi i giocatori della Fiorentina che hanno fatto le prestazioni migliori nel corso dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Trento:

Costantino Favasuli: è nettamente una delle migliori note della partita di oggi. Adattato a fare il terzino destro, si propone con costanza in attacco creando superiorità numerica e dando il suo contributo anche in fase difensiva. Uno scontro fortuito con Milenkovic in avvio di ripresa (decisamente forte) non lo limita. Un’ottima prova, per un 2004 cresciuto a vista d’occhio nel corso della scorsa stagione in Primavera.

Riccardo Sottil: aveva promesso in conferenza stampa 10 gol in vista della prossima stagione e l’esterno ha subito iniziato ad alzare i giri del motore. Pronti-via spacca in due la partita con un paio di incursioni sulla fascia delle sue e poco prima della mezz’ora disegna un arcobaleno su punizione sul quale persino mister Serse Cosmi, seduto in tribuna coi giornalisti, si alza in piedi ad applaudire. Si ripete a inizio ripresa con un rasoterra sul secondo palo, classico pezzo pregiato del suo repertorio (gol simile a quello fatto al Cagliari).

Szymon Zurkowski: schierato a sorpresa dal 1’ dopo appena tre allenamenti con i suoi compagni dopo i fastidi al piede accusati ad inizio ritiro, il polacco mostra subito buona gamba ed è bravissimo in avvio a sfruttare la corta respinta della difesa del Trento per portare in vantaggio i viola dopo soli 3’. Buone le geometrie che disegna con i compagni di reparto, così come gli inserimenti per vie centrali e anche un paio di colpi di testa.