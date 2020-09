FIO-LUC, All'intervallo decide il gol di Ribery

Fiorentina in campo con un particolare 3-4-2-1 nel quale Amrabat e Duncan giocano davanti alla difesa, davanti ci sono Saponara e Ribery a supporto di Kouamè in versione punta. In avvio opportunità per Lirola su un traversone dalla destra, lo spagnolo non trova però il tempo per concludere a rete, poi Pezzella centra il palo di testa sugli sviluppi di un corner. Di lì a poco anche Caceres e ancora Lirola arrivano al tiro alzando sulla traversa, poi anche il portiere della Lucchese comincia a scaldarsi respingendo il colpo di testa di Venuti. Poco prima del ventesimo la Fiorentina potrebbe segnare con Ribery ma il sinistro del francese viene deviato sul palo poi anche Terracciano scalda i guanti deviando in angolo il tiro da fuori di Cruciani.



Anche Kouamè partecipa al festival delle occasioni con una deviazione che il portiere della Lucchese sembra respingere da dentro la porta ma soprattutto sprecando un bell'assist di Ribery che lo mette a tu per tu con il portiere. E' allora il francese a firmare l'uno a zero vincendo un rimpallo in area di rigore e battendo il portiere con un preciso diagonale. L'ultima opportunità del primo tempo è sui piedi di Saponara che però conclude sull'esterno della rete. All'intervallo i viola sono avanti 1-0.