FELIPE A RFV, Mi piace la difesa alta di Italiano. Igor...

Felipe a Radio FirenzeViola

Durante “Viola Weekend”, su Radio FirenzeViola, l’ex difensore della Fiorentina Felipe si è così espresso sula squadra di Vincenzo Italiano: “La difesa alta è il marchio di fabbrica del mister. Gli dà tanto, perché gli fa recuperare la palla nella metà campo avversaria e gli permette di attaccare con più uomini. È chiaro che i difensori devono stare sempre al 100%, sia fisicamente che come attenzione. I centrali viola sono degli animali, come Igor, con cui ho giocato. Però puoi trovare attaccanti forti fisicamente e andare in difficoltà all’uno contro uno. Ma io preferisco un atteggiamento così che uno più prettamente difensivo”.

A proposito di Igor, si aspettava questa evoluzione tattica?

“In quel periodo alla Spal a volte faceva pure il centrale a tre. Io non lo avevo mai visto lì, e invece mi sorprese. Ha facilità di guidare la palla, si sgancia bene dalla linea. A quattro invece trova tanti duelli, ma trasmette tanta tranquillità in campo. Non ha mai paura di giocare, usa spesso la suola, sono davvero contento per lui. È un ragazzo che lavora tantissimo, non lascia nulla al caso”.

Antonio (del West Ham, ndr) lo farebbe marcare da quale centrale viola?

“Ranieri ha molta qualità, è un ragazzo molto attento. Anche lui sa giocare a tre, ma Igor è di un altro livello. Oltre a saper giocare la palla, anche nell’uno contro uno. Contro gli inglesi serve gente che regge l’impatto fisico, visto che nel loro campionato fischiano anche poco. Credo che Igor sia il più adatto per affiancare Milenkovic”.