FATTORI, Viola via dal Franchi? Una cosa abnorme

Fonte: dall'inviato Cosimo Carta

Anche Sauro Fattori ha parlato ai media - tra cui Firenzeviola.it - dall'evento "Fiorentinamente" in programma a Campi Bisenzio: "Bello essere qui per ricordare Pazzagli, un amico la cui scomparsa mi ha colpito molto. Fiorentina di oggi? Sarà importante recuperare a livello mentale e fisico: ci sarà bisogno di tutta la rosa perché giocare ogni tre giorni è tosta. Di Italiano c'è stato qualcosa di negativo all'inizio nell'inesperienza del gestire tre competizioni, ora ha imparato tante cose come spesso accade nella vita: speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Ne basterebbe una (ride, ndr). Ma sia in Conference che in Coppa la Fiorentina è favorita per arrivare almeno in finale. Mancava la solidità difensiva, poi in attacco è normale ritrovare i gol quando si ritrova la squadra. Sia Cabral che Jovic saranno determinanti nel finale di stagione".

Un commento sulla questione stadio?

"Sul momento non inciderà ma stare due anni via dal Franchi sarà dura. Una cosa è fare tre partite, un'altra è due anni: la vedo una cosa abnorme non semplice da gestire anche per i tifosi".