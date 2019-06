FANATIK, I viola su Yilmaz: pronto sorpasso sul Lecce

Indiscrezione di mercato direttamente dalla Turchia che riguarda la Fiorentina: secondo l’importante quotidiano di Istanbul Fanatik, i viola sarebbero in concorrenza con il Lecce per aggiudicarsi Burak Yilmaz, centravanti classe ’85 di proprietà del Besiktas che era stato accostato ai viola anche nell’estate 2013, quando poi la squadra di Montella decise di puntare su Mario Gomez (allora Yilmaz giocava nel Galatasaray). Al momento il Lecce sembra in vantaggio sul turco ma, riporta il giornale, la Fiorentina è pronta a mettere la freccia per il sorpasso.