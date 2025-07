Europei Femminili, il Ct Soncin alla vigilia della prima col Belgio: "Tanto entusiasmo e rispetto per le avversarie"

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "La tensione fa parte del nostro gioco ma c'è grandissima convinzione e c'è fiducia. Quanto alla formazione" contro il Belgio "voglio tenermi tutte le possibilità anche per cambi in corso di gara come già capitato". Lo afferma il tecnico dell'Italia Femminile di calcio Andrea Soncin alla vigilia dell'esordio agli Europei contro il Belgio (gara in programma domani alle ore 18). "Abbiamo lavorato su tanti aspetti, anche tattici - aggiuge Soncin - La prima partita è sicuramente importante anche per prepararsi al meglio per quelle successive. Vogliamo fare tante partite quindi c'è da gestirsi bene.

Siamo molto concentrati su noi stessi. C'è molto rispetto per il Belgio e per le squadre che affrontiamo. Le consociamo bene perché molte giocatrici giocano in Italia ed altre in top club europei. Ma preferiamo pensare a noi stessi". (ANSA).