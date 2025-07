Su Lucchesi ci sono Sampdoria e Cremonese. Ma sarà al Viola Park

vedi letture

Sono già iniziati gli interessi dei club italiani per Lorenzo Lucchesi, giovane difensore della Fiorentina reduce da un'annata da protagonista nella Reggiana in Serie B con 27 presenze e due gol all'attivo. Il classe 2003 - riporta TMW - inizierà la preparazione estiva con la Fiorentina di Pioli, ma il suo futuro sarà con ogni probabilità altrove. Visto il sovraffollamento nella retroguardia della prima squadra gigliata, Lucchesi sembra destinato a continuare il suo percorso di crescita o in una grande piazza di Serie B o in una squadra di Serie A, magari una neo-promossa. Per poi tornare a Firenze con ancora più minutaggio, esperienza e maturità.

Sampdoria e Cremonese ci pensano, entrambe a caccia di un elemento di grande solidità per blindare le rispettive retroguardie. Primi sondaggi in attesa di capire quale sarà la volontà di mister Pioli, della Fiorentina e dello stesso Lucchesi, che per adesso si concentra solo sull'inizio degli allenamenti al Viola Park.