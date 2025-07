Napoli, addio Comuzzo? Beukema del Bologna è sempre più vicino

Prosegue il pressing del Napoli per arrivare al difensore olandese Sam Beukema del Bologna. Come riporta TMW, dopo aver trovato in maniera totale l'intesa con il calciatore, è sempre più vicina la definizione dell'accordo anche con il Bologna per l'acquisto del difensore di 26 anni. Le parti stanno per trovare l'accordo alla quota di 30 milioni di euro chiesta dagli emiliani, la trattativa procede spedita e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare presto, da un momento all'altro. A dare una spinta decisiva verso il buon esito che dovrebbe avere questa trattativa, anche e soprattutto la volontà del calciatore. Ormai da settimane Beukema ha deciso come fosse arrivato il tempo di lasciare Bologna e approdare al Napoli: dopo un'iniziale resistenza, anche il club rossoblù si sta arrendendo. Dopo aver provato a portare a casa Pietro Comuzzo dalla Fiorentina lo scorso gennaio per una cifra molto simile, i partenopei sono vicini a chiudere il colpo per la difesa.

A sua volta, il Bologna sta già guardando oltre Beukema e lavora per avere al più presto il suo sostituto. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore porta a Koni De Winter, nazionale belga in forza al Genoa e seguito anche da altre squadre italiane (su tutte l'Inter, nei mesi scorsi). Per il prodotto del vivaio Juventus, però, il Genoa ha posto in essere una valutazione non proprio semplicissima da raggiungere, da 25 milioni di euro.