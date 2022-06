FAM. COMMISSO, Borse di studio alla Columbia Univ.

Rocco Commisso e sua moglie Catherine hanno fatto dono alla Fu Foundation School of Engineering and Applied Science di uno dei più ampi e ambiziosi programmi di sostegno allo studio di sempre destinato agli studenti universitari. Questo programma di sostegno finanziario pensato dai coniugi Commisso risponde alla Columbia Student Support Initiative annunciata dal presidente Bollinger ad aprile dello scorso anno, una campagna che coinvolge l’intero ateneo e che mira a raccogliere $1,4 miliardi di contributi finanziari a favore degli studenti entro giugno 2025.

La Rocco and Catherine Commisso Scholarship è pensata per aiutare ogni anno fino a 20 studenti in perpetuo. La causa dell’istruzione sta particolarmente a cuore a Rocco Commisso, cresciuto nel Bronx dopo essere emigrato negli Stati Uniti dalla Calabria assieme alla famiglia all’età di 12 anni. Commisso ha frequentato la Columbia University beneficiando di una borsa di studio e, mentre seguiva il corso di laurea in ingegneria industriale, si è distinto sul campo da calcio vestendo la maglia dei Lions. Commisso ha fatto parte nel 1967 della squadra maschile delle matricole della Columbia, che ha finito la stagione da imbattuta, e nel 1970 è stato co-capitano della prima squadra maschile dell’ateneo, la prima squadra di calcio della Columbia a disputare il campionato di calcio maschile organizzato dalla NCAA. Successivamente Commisso è ritornato alla Columbia University ottenendo un master nella business school dell’istituto. La Columbia University è anche l’alma mater di Joseph Commisso (’06SEAS), figlio di Rocco e Catherine, che ha seguito le orme del padre frequentando la facoltà di ingegneria.

“Il periodo che ho trascorso alla Columbia è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita” – ha dichiarato Rocco Commisso. “Sul campo, ho contribuito a portare una mentalità vincente al programma calcistico dei Lions. In classe, invece, ho potuto ricevere un’istruzione eccellente presso la facoltà di ingegneria, che mi ha aperto le porte alla mia futura carriera imprenditoriale. Tuttavia, senza il sostegno finanziario ricevuto dalla Columbia, non avrei potuto frequentare un’università della Ivy League, nonché uno degli atenei più prestigiosi del mondo. Con questa donazione, io e Catherine speriamo di aiutare gli studenti che si trovano ad affrontare delle sfide dal punto di vista economico a realizzare il sogno di laurearsi alla Columbia University. Infine, vogliamo assicurarci che gli studenti migliori, indipendentemente dal loro background famigliare, possano ricevere una laurea in ingegneria presso la Columbia University”.

Il programma di borse di studio voluto da Commisso è stato ispirato dal viaggio che lo stesso Commisso ha intrapreso, partendo dall’Italia e arrivando nel Bronx, dove ha frequentato la Mount Saint Michael Academy prima di iscriversi alla Columbia, beneficiando di una borsa di studio integrale. Per poterne usufruire, gli studenti dovranno rispondere a uno dei seguenti requisiti: aver vissuto o studiato in Italia per almeno un anno; avere un’ottima padronanza dell’italiano o essere cresciuti parlando italiano in famiglia; aver dimostrato qualità di leadership o essere stati attivi all’interno della comunità italiana o avere preso parte ad attività culturali italiane; fare parte della squadra di calcio della Columbia University, maschile o femminile, oppure venire dal Bronx, e aver frequentato preferibilmente la Mount Saint Michael Academy.

Dopo essersi laureato in ingegneria nel 1971, Rocco Commisso ha iniziato la propria carriera lavorativa presso Pfizer. Dopo aver conseguito il master presso la Columbia Business School nel 1975, ha trascorso dieci anni a Wall Street con la Chase Manhattan Bank e la Royal Bank of Canada. Ha lavorato presso la Cablevision Industries dal 1986 al 1995 dove ha ricoperto il ruolo di vice presidente esecutivo, chief financial officer e direttore responsabile. Commisso è poi diventato presidente e amministratore delegato di Mediacom, azienda da lui fondata nel 1995 per acquisire e rafforzare i sistemi via cavo nelle comunità americane più piccole e meno servite. Oggi Mediacom è il quinto fornitore di servizi via cavo più importante del paese ed è stata riconosciuta recentemente da Deloitte Private e dal Wall Street Journal come l’azienda americana meglio gestita per il secondo anno consecutivo. L’azienda cerca inoltre di contribuire a colmare il gap digitale offrendo servizi di banda larga alla portata delle famiglie a basso reddito.

“Apprezziamo enormemente la straordinaria generosità mostrata da Rocco nei confronti dei nostri studenti di ingegneria, e per il sostegno che ci ha dimostrato nel corso degli anni” – ha dichiarato Shih-Fu Chang, preside della facoltà di ingegneria della Columbia University. “Fare in modo che gli studenti meritevoli possano ricevere un’istruzione alla Columbia, indipendentemente dalla loro situazione, è uno dei valori fondanti della nostra università e siamo grati agli ex studenti come Rocco che continuano a ispirarci e restituiscono quanto ricevuto in modi che saranno certamente di grande aiuto per i nostri studenti”.

“Lavorare con Rocco è stato un grande privilegio,” – ha affermato il rettore della Columbia University Mary C. Boyce. “Il suo approccio alla leadership, la filantropia e la sua attività imprenditoriale incarna la mentalità ingegneristica, ed è sintomo di uno spirito gentile e generoso. Il suo aiuto avrà un impatto diretto sugli studenti e contribuirà ad alimentare la diversità, che è un punto di forza del nostro ateneo”.

“Il programma di borse di studio arriva in un momento in cui il sostegno agli studenti è più importante che mai” – ha dichiarato il presidente della Columbia University Lee Bollinger. “Siamo enormemente grati a Rocco e a Catherine per questo dono e per l’attenzione nei confronti degli studenti che ha ispirato questa azione.”

Rocco Commisso ha sempre sostenuto la Columbia University, la facoltà di ingegneria e il programma calcistico dei Lions. Più recentemente, è stato Class Day speaker per i laureati della facoltà di ingegneria nel 2021 e ha tenuto l’annuale Magill Lecture nel 2020. È inoltre entrato a fare parte della Columbia University Athletics Hall of Fame nel 2016 e ha dato il nome al Rocco B. Commisso Soccer Stadium. In una cerimonia che si terrà il 9 giugno 2022 l’associazione degli alumni della facoltà di ingegneria della Columbia University lo insignirà della Samuel Johnson Medal for Distinguished Achievement in a Field Beyond Engineering and Applied Science come riconoscimento per i suoi traguardi imprenditoriali e per l’eccezionale leadership dimostrata. In passato hanno ricevuto questo premio l’ex manager di Xerox Ursula Burns ('82SEAS) e il premio Nobel Alvin Roth (’71SEAS).