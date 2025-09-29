Fabrizio Romano sui viola: "Fiducia a Pioli, nessun contatto con altri tecnici"

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha parlato al proprio canale YouTube dell'attualità viola: "Pioli non è mai stato in discussione nonostante i rumors insistenti su Spalletti. La dirigenza non ha mai parlato con altri allenatori, mantiene la propria fiducia in Pioli. Spalletti potrebbe rappresentare un'opportunità per molti club italiani, certo, ma anche internazionali. Non a caso ha avuto contatti diretti con l'Al-Ittihad, che ha esonerato Blanc".