FA Cup oggi l'ultima di Paratici prima della Fiorentina? Nazione: "Ecco cosa manca"
FirenzeViola.it
Secondo La Nazione, la partita di FA Cup in programma oggi alle 18,45 a Londra tra Tottenham e Aston Villa rischia di essere l'ultima gara vissuta da Fabio Paratici come dirigente degli Spurs prima di voltare pagina e avvicinarsi in maniera definitiva a Firenze. Da questa sera inizierà la settimana decisiva per il dirigente - spiega il quotidiano - nella quale dovrebbero essere definiti gli ultimi passaggi formali, dalla rescissione contrattuale alla firma con la nuova società- Restano ancora da chiarire le tempistiche dell'annuncio ufficiale e del suo approdo al Viola Park, ma l'accordo non è mai stato in discussione.
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
