FA Cup oggi l'ultima di Paratici prima della Fiorentina? Nazione: "Ecco cosa manca"

FA Cup oggi l'ultima di Paratici prima della Fiorentina? Nazione: "Ecco cosa manca"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 10:00Primo Piano
di Redazione FV

Secondo La Nazione, la partita di FA Cup in programma oggi alle 18,45 a Londra tra Tottenham e Aston Villa rischia di essere l'ultima gara vissuta da Fabio Paratici come dirigente degli Spurs prima di voltare pagina e avvicinarsi in maniera definitiva a Firenze. Da questa sera inizierà la settimana decisiva per il dirigente - spiega il quotidiano - nella quale dovrebbero essere definiti gli ultimi passaggi formali, dalla rescissione contrattuale alla firma con la nuova società- Restano ancora da chiarire le tempistiche dell'annuncio ufficiale e del suo approdo al Viola Park, ma l'accordo non è mai stato in discussione. 