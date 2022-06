ESUBERI, Tema delicato per i viola: la situazione

Uno dei temi più delicati da affrontare per la Fiorentina è quello degli esuberi. Come riporta il Corriere Fiorentino, c'è un gruppo di giocatori la cui partenza risulta necessaria anche in ottica di bilancio. L'esempio più lampante è quello di Aleksandr Kokorin, per il quale però il club viola continua a fare i conti con un mercato praticamente inesistente. L'ingaggio del russo da 1,8 milioni di euro a stagione pesa ed è complicato pensare che qualcuno possa farsi avanti, mentre è più semplice prendere in considerazione l'ipotesi rescissione del contratto.

Discorso diverso per Bartlomiej Dragowski, portiere per il quale il club gigliato si augura di incassare tra i 7 e gli 8 milioni di euro: dopo Southampton e Bournemouth, è stato l'Espanyol a interessarsi al classe '97, formulando però un'offerta troppo bassa. Marco Benassi ed Erick Pulgar sono in uscita e sul cileno ci sono stati i sondaggi di Coritnhians e CSKA Mosca. Non ci sarebbe da stupirsi, malgrado la Fiorentina voglia cederlo, che Christian Kouame parta per il ritiro di Moena: sarà poi Italiano a dare l'ultimo responso.