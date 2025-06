Dzeko in splendida forma. Corriere dello Sport: "Contratto 1+1 da 1,8 mln all'anno"

vedi letture

Il Corriere dello Sport ripercorre il Dzeko Day, quando nella giornata di ieri il nuovo attaccante della Fiorentina è arrivato per la prima volta a Firenze e ha messo piede nel Viola Park. Ieri infatti la sveglia è suonata molto presto: alle 7 la prima sessione di test al Policlinico Gemelli, subito seguita da altre visite a Villa Stuart. nel primo pomeriggio Dzeko è finalmente arrivato al Viola Park, dove ha incontrato per la prima volta la dirigenza e ha sbrigato le ultime pratiche burocratiche e mediche. La Fiorentina ha accelerato i tempi e lo ha annunciato con un post su Instagram.

Mentre si avvicina il primo luglio, data a partire dalla quale sarà ufficialmente svincolato dal Fenerbahçe, Edin è atteso dagli ultimi giorni di vacanza. Preso a parametro zero dal club turco, dove ha trascorso le ultime due stagioni mettendo in cascina 46 gol, a inizio luglio Dzeko metterà la firma sul contratto: un anno a 1,8 milioni più bonus con opzione di rinnovo per il successivo che scatterà in automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze e gol. L’intesa è stata raggiunta lunedì, in occasione dell’incontro tra l’entourage del giocatore e il ds Pradè, dopo una trattativa veloce e serrata.