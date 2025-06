Dodo può andare in scadenza, tra gli agenti e la Fiorentina è calato il gelo: separato in casa

Continua lo stallo per il rinnovo di Dodo, si legge sul Corriere dello Sport. Addirittura si rincorrono alcune voci secondo cui il giocatore non sarebbe più intenzionato a firmare il prolungamento con la Fiorentina, preferendo piuttosto andare a scadenza e chiudere la sua avventura in maglia viola a parametro zero. Sarebbe la manifestazione concreta del suo disappunto, e dello stato d'animo che ha caratterizzato i suoi ultimi mesi da tesserato della Fiorentina. Uno scenario che non si sarebbe immaginato nessuno fino a poco tempo fa, e che adesso potrebbe diventare realtà. Anche perché è calato il gelo tra Dodo e la dirigenza viola.

La situazione non è cambiata di una virgola: anzi, la sensazione è che più passa il tempo e più il quadro si faccia ostile. La società fa trapelare che la propria offerta sia ragionevole, ma che i procuratori del brasiliano giochino al rialzo con le commissioni. Al contrario dall'entourage di Dodo passa che la proposta della Fiorentina preveda l'aumento dell'ingaggio a partire dalla scadenza attuale, e quindi dal giugno del 2027. L'idea è che la società non abbia fretta. Com'è come non è, il punto resta uno: Fiorentina e Dodo stanno vivendo una fase molto complicata della loro relazione, e bisognerà venirne a capo. Perché adesso Dodo vive la quotidianità da separato in casa.