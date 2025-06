Dzeko day, il bosniaco è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: le immagini

vedi letture

In casa Fiorentina oggi è il giorno di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore gigliato. Sbarcato in Italia nel tardo pomeriggio di ieri a Fiumicino, l'ex Fenerbache è da poco arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Una volta effettuati tutti i controlli si dirigerà a Firenze dove è atteso per il primo pomeriggio.

Al Viola Park di Bagno a Ripoli firmerà il contratto che lo legherà per un anno, più opzione per una seconda stagione legata al numero di presenze, al club toscano. Per quanto riguarda l'ingaggio Dzeko percepirà circa 1,8 milioni. Di seguito le immagini, raccolte da Tuttomercatoweb.com, dell'arrivo del centravanti classe 1986 alla clinica capitolina di Villa Stuart: