Centrocampo da rifare, Bennacer il nome giusto: l'ostacolo principale è l'ingaggio

vedi letture

Salutati Adli e Folorunsho e a breve anche Danilo Cataldi, la Fiorentina è alla ricerca di un giocatore a cui affidare le chiavi del gioco a centrocampo. Il nome giusto in realtà, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i viola sembrerebbero averlo già trovato. Si tratterebbe di Ismael Bennacer, franco-algerino classe 1997 che Pioli ha già avuto al Milan. L'ex Empoli non verrà riscattato dal Marsiglia, che lo aveva preso in prestito oneroso a gennaio, e non fa parte del progetto di Allegri. I rossoneri vorrebbero venderlo a titolo definitivo per ricavarne una cifra pari a 12-14 milioni, mentre la Fiorentina sarebbe più interessata ad un prestito. L'ostacolo principale però è l'ingaggio perché Bennacer al momento guadagna 4 milioni l'anno e i viola non possono garantirgli questo stipendio. L'algerino con Pioli ha toccato l'apice della sua carriera e sarebbe perfetto per trasferire in campo le idee del tecnico parmigiano. In attesa che torni ufficialmente al Milan dal prestito al Marsiglia la trattativa ha delle basi per partire.

Ovviamente Bennacer non è l'unico nome che piace alla Fiorentina in quella zona di campo. Nei piani viola c'è sempre un vecchio pallino come Morten Frendrup ma sia la cifra richiesta (circa 20 milioni), sia la squadra con cui trattare il Genoa (con il quale i viola stanno cercando di trovare un accordo su Albert Gudmundsson) non rendono facile l'operazione. Infine, scartato Samuele Ricci, un altro profilo che interessa Pradè è quello di Kristjan Asllani, ora impegnato nel Mondiale per Club con l'Inter di Chivu.