Due gare per il futuro. CorSport: "Pioli sa di trovarsi davanti a un bivio"
Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, quelle con Sigma Olomouc e Roma sono due partite che nel giro di tre giorni ore avranno sicuramente il potere di indirizzare la stagione della squadra viola. Specie la gara coi giallorossi, Stefano Pioli lo sa, rappresenta un bivio. Anche per se stesso. Per dare credito alle proprie idee, per dare forza alla “fiducia illimitata” espressa dalla società per bocca del direttore sportivo Pradè dopo l’1-2 col Como e i fischi e i cori di dissenso del Franchi, per infilare dalla parte giusta quel bivio che gli apparirà davanti intorno alle 17.
Con due direzioni: un successo sui giallorossi porta a due trasferte a Milano nel giro di dieci giorni per vedersela con spirito rinfrancato e rinnovate ambizioni prima con i rossoneri e poi con i nerazzurri. Una sconfitta porta verso il dubbio.
