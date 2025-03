Dopo Fiorentina-Juventus sosta per le Nazionali: il punto sui convocati

Domani alle 18 tutti concentrati su Fiorentina-Juventus che potrebbe portare ad una sosta tranquilla, almeno questa è la speranza dell'ambiente viola. Giorni di riposo per la squadra tranne però per i convocati dalle rispettive nazionali. Moise Kean e Pietro Comuzzo raggiungeranno il ritiro della Nazionale di Spalletti, stavolta non a Coverciano ma direttamente a Milano per la doppia sfida con la Germania (la prima appunto a San Siro), mentre in Under 21 è stato convocato Cher Ndour, che giocherà contro Paesi Bassi e Danimarca. Nazionale croata, impegnata contro la Francia, per Marin Pongracic così come Albert Gudmundsson ritrova l'Islanda per la doppia sfida contro il Kosovo, dopo un anno di assenza per le note vicende legali.

Non convocato e dunque nessun "derby" con l'Italia invece per Robin Gosens come Nicolò Fagioli non è riuscito ancora a convincere Spalletti.