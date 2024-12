DODO, Pronto il rinnovo con la Fiorentina dopo il mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dodo è pronto a rinnovare con la Fiorentina. Come riporta TMW, dopo le belle prestazioni di questo inizio di stagione, la società viola lavora per prolungare l'attuale accordo con il laterale brasiliano in scadenza nel 2027. Manca la definizione dei dettagli, della cifra giusta e della scadenza esatta, ma la strada è stata aperta e c'è già una volontà reciproca di andare avanti insieme. La firma del classe 1998 prevederà un aumento del suo stipendio e la nuova scadenza che dovrebbe essere fissata tra il 2029 e il 2030.