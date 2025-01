DIFESA, Nuove gerarchie: la situazione Pongracic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Con l'arrivo di Nicolas Valentini, come cambiano le gerarchie in difesa? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport: l'esplosione della coppia Ranieri-Comuzzo ha stravolto tutto e portato alla dolorosa cessione di Lucas Martinez Quarta. Dietro i due prodotti delle giovanili viola c'è poi Marin Pongracic: se il croato chiedesse di andare a giocare da un'altra parte per trovare spazio, la Fiorentina lo accontenterebbe. Questo almeno quanto riporta la Gazzetta, che sottolinea come ancora questa richiesta non ci sia stata.

Poi c'è Matias Moreno, titolare contro il Napoli e autore di un grave errore che ha portato al rigore del 2-0. Su di lui però la Fiorentina è pronta a insistere, in attesa che si possa concretizzare anche l'arrivo di Pablo Marì.