De Gea celebra i tifosi della Fiorentina e scrive: "Un passo più vicino"

David De Gea a Celje ha fatto vedere ancora una volta il suo straordinario talento con almeno un paio di partite, tra cui quella nel finale per salvare il risultato di 2-1. Il portiere spagnolo si gode il suo bel momento e sui social esprime ancora una volta tutto il suo entusiasmo e la sua passione per la maglia della Fiorentina, scrivendo a corredo di una serie di foto scattate ieri sera: "One step closer (un passo più vicino, ndr)".

Poi nelle proprie Instagram Stories ha rincarato la dose celebrando il supporto degli oltre 1000 tifosi della Fiorentina accorsi in Slovenia per supportare la propria squadra. Un applauso di De Gea ai "supporters", come li ha definiti lo spagnolo.