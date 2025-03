Dalla Nuova Tor Tre Teste alla Viola: la storia di Sardilli, bomber del "Viareggio"

Se la Fiorentina Under-18 ha strappato con un turno d'anticipo il pass per gli ottavi di finale della Viareggio Cup lo deve principalmente al suo attaccante. L'uomo che non ti aspetti ma che, zitto zitto, ha iniziato a scalare le gerarchie offensive della squadra di Capparella. Il ruolo che si sta ritagliando gara dopo gara Davide Sardilli - romano classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Nuova Tor Tre Teste e passato in viola nel 2023 - sta diventando sempre più di rilievo, alla luce delle tre reti segnate negli spezzoni di gara che ha avuto modo di disputare (il finale di secondo tempo lunedì contro la Stella Rossa, dove ha siglato il gol del definitivo 3-0, e i 70' di ieri dove ha messo a referto una doppietta).

Un'esplosione che ha sorpreso tanti addetti ai lavori, ma non il tecnico dell'Under-18 che sul duttile talento ha speso belle parole anche ieri: "Sono contento per Davide perché viene da un infortunio. Sono felce di quello che sta facendo ma come i suoi compagni deve continuare a lavorare e crescere". Lo sa bene anche il classe 2007, che sulla cultura del lavoro ha sempre creduto. Non è un caso che, fin da piccolo, abbia avuto come idoli fuoriclasse come Messi e Neymar. Una passione, quella per il calcio, che Sardilli abbina anche ad altri tipi di interesse fuori dal terreno di gioco: la moda ma anche il mondo degli altri sport (su tutti il tennis, che ha praticato in passato).

Tecnicamente, Sardilli è sempre stato un jolly: esterno d'attacco fin da quando giocava Nuova Tor Tre Teste (con la quale ha avuto l'opportunità di giocare il torneo Maggioni Righi, vestendo per un provino la maglia della Juventus), si è messo in evidenza sempre da come ala e poi ultimamente anche come punta, con la Fiorentina che ha scelto di metterlo al centro dell'attacco per sfruttare al meglio la sua fisicità. Se l'Under-18, dopo 33 anni di attesa, sogna di vincere di nuovo il Viareggio, molte delle chances passano dalle magie e dai gol che Sardilli conta di regalare da qui alle prossime partite.