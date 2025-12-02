Dall'aprire il Viola Park al richiamare Antognoni: le richieste del Corr.sport alla Fiorentina

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio continua a chiedere alla Fiorentina di fare qualcosa per invertire una rotta che sembra destinata al peggio. Così, nel quotidiano oggi in edicola troviamo alcune richieste precise fatte al club gigliato. La prima è quella di individuare una figura di livello a cui consegnare la società: l'assenza di Commisso è pesante e oggi il Viola Park è una bellissima e ricca confezione però vuota al suo interno.

La seconda richiesta è di aprire il centro sportivo ai tifosi, seguendo quello che ha detto Dzeko a fine gara a Bergamo al settore ospiti: la Fiorentina secondo il quotidiano deve invitare i tifosi a seguire gli allenamenti durante la settimana, almeno due o tre volte. La terza invece prevede il coinvolgere la vecchia Fiorentina, quei giocatori che sanno cosa significa indossare la maglia viola, come quelli dell'82. Merlo, Picchio ma anche Antognoni: "andate con il capo cosparso di cenere e chiedetegli di tornare".