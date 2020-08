DALBERT, Incontro ACF-Inter dopo martedì

Ancora qualche giorno di vacanza in più per Dalbert. Il giocatore, a meno di sorprese, proseguirà la sua avventura alla Fiorentina ma la dirigenza deve ancora incontrare l'Inter per mettere a posto le questioni contrattuali sia sua che di Biraghi. E chissà che non si parli anche di Nainggolan. Pradè incontrerà i nerazzurri dopo martedì, secondo quanto appreso da Firenzeviola. L'Inter infatti, dopo la delusione di venerdì per la finale di Europa League persa, si è presa qualche giorno anche per risolvere la questione dell'allenatore rimandando il resto a dopo.